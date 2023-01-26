Mersin Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 4,5 kilometrelik yol yenileme çalışmasıyla, hem yaz hem kış nüfusu oldukça yüksek olan Taşucu Mahallesindeki yıllardır süren altyapı ve üstyapı sorunları çözüme kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yolumuz Açık Olsun' sloganıyla şehir genelindeki birçok noktada çalışma yürütüyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusu artan Taşucunda Akkuyu Nükler Santral yapımı sebebiyle kış nüfusu da maksimum seviyelere yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı sorunları giderek artan bölgenin sorunları giderdi. Taşucu Mahallesinde Yusuf Özlen Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, 191 Sokak, 350 Sokak, Palmiye Sokak ile Yeni Sokak'ta çalışma yürüten ekipler, toplam 12 bin 449 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Hem mahalle sakinleri hem işletmeciler, yeni ve sorunsuz yollarla yenilenmiş altyapı hizmetlerine kavuştu.

Büyükşehir, 2022 yılı içerisinde Silifke'de 13 noktada 30 bin 572 ton sıcak asfalt dökerek yolları konforlu hale getirdi. Çalışmalar çerçevesinde 22 bin 638 metrekare kaldırım çalışması da yapan ekipler, yaz sezonu boyunca Silifke'de toplam 19 lokasyonda birçok mahallenin faydalandığı yollarda sathi kaplama asfalt çalışması yaparak, yolları yeniledi. 2022 yılında ilçede 178 kilometre sathi kaplama asfalt imalatı yapıldı.

"Taşucu Mahallesi'nde 7 ayrı cadde ve sokakta çalışma yaptık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Atilla Erden, "Taşucu Mahallesinde 7 ayrı cadde ve sokakta çalışma yaptık. Cumhuriyet tarihinden beri belki görmüş olduğu en güzel hizmeti gördüğüne inanıyorum. Vahap Seçer başkanımızın önerileri ve öngörüsüyle bu yollar yapıldı. Toplamda, 4,5 kilometrenin üstünde bir çalışmamız oldu. Bu çalışma da aynı zamanda 8,5 kilometre Taşucu'nun sıkıntısı olan kanalizasyon bağlantısı, Silifke Arıtma Tesisine kadar götürüldü. 2 bin 500 metre civarında, 350 Sokak ve Yusuf Özlen Caddesinde bir çalışmamız oldu. 191 Sokak ve Palmiye Sokak olmak üzere 1250 metre bir çalışmamız oldu. Gerek vatandaşımız gerek esnafımız da bu konuda oldukça memnun" dedi.

Yenilenen yollara bisiklet yollarının da eklendiğini sözlerine ekleyen Erden "Yusuf Özlen Caddesi'nde 1800 metre uzunluğunda bisiklet yolumuz da yapıldı. 2023'teki programımızda da zaten Palmiye Sokak'ı Yusuf Özlen Caddesi'ne bağlayacak bir yol çalışmamız var. TEDAŞ'ın direklerinin kalkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Taşucu Mahallesi Muhtarı Adnan Uysal vatandaşların yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu aktararak, “Çünkü altyapımız birçok yer bağlandı. Yollarımız, Taşucu Mahallesi'nden 191 Sokak, Palmiye Sokak, Kumlar Sokak, Yusuf Özlen Caddesi, komple bir çalışma yapıldı. Yeni Sokak'ta yollarımız yapıldı. Altyapı çalışmalarımız iyi şu anda. Halkımız gayet memnun. Daha önce çok bakımsızdı. Çok iyi bir çalışmayla bu eksiklerimizi giderdiler. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl içinde yapıldı. Başkanımızla görüşüyoruz veya taleplerimizi dilekçemizle iletiyoruz ve çalışmalardan gayet memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. İşletmecilerimiz gayet memnun. Ev sahipleri de memnun, tabi ki esnaflarımız da memnun" dedi.