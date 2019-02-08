Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde kazanmak istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu hafta evinde oynayacağı maçı kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Son hafta deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Bu hafta Beşiktaş ile evimizde oynayacağız. Bu maçı da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi'ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son haftalarda toparlandı. Lige Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayarak başlayan turuncu-beyazlı ekip, ilk maçını evinde kaybetti. Ardından Bellona Kayseri Basketbol'u yenen Mersin ekibi, 3. haftada Botaş'a mağlup oldu. Ligin 4. haftasında Samsun Canik Belediyesi'ni yenen sonra Beşiktaş'a mağlup olan Güney ekibi, 6. haftada da İzmit Belediyespor'u mağlup etti. Daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Çukurova Basketbol ile OGM Ormanspor'a mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, ardından Gündoğdu Adana Basketbol, Galatasaray, Kırçiceği Bodrum Basketbol, İstanbul Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Kayseri Basketbol takımlarını yendi. Daha sonra Botaş'a evinde yenilen Güney ekibi, son hafta deplasmanda Samsun Canik Belediyeyi farklı yendi. Ligde 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 27 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya bin 372 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise bin 206 sayı gördü.

"Evimizde kaybetmemizin ardından deplasmanda kazanmamız önemliydi"

Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını kaydederek, "Lige iyi bir başlangıç yapamadık. Özellikle ilk 9 haftada istediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Bu süreçte galibiyetlerde aldık ama istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. 10. haftadan sonra toparlandık. Bu süreçte 7 galibiyet, bir mağlubiyet aldık. İstediğimiz oyunları ortaya koyabildik, iyi maçlar çıkardık. Tabi 2 hafta önce evimizde Botaş'a yenilmemiz istemediğimiz bir sonuçtu ancak her maçta bu tür sonuçlar çıkabilir. Önemli olan bu mağlubiyeti hemen unutup, yeniden toparlanmaktır. Takımımızda bunu başardı. Geçen hafta deplasmanda Samsun Canik Belediyesi'ni farklı yendik. Evimizde kaybetmemizin ardından deplasmanda kazanmamız önemliydi. Takımımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Evimizde kazanmak istiyoruz"

Bu hafta evlerinde Beşiktaş'ı ağırlayacaklarını söyleyen Aydın, "Beşiktaş bu ligin en iyi takımlarından biri. Son 5 haftadır da kazanıyorlar. Özellikle geçen hafta evlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni de yendiler. O yüzden bizi zor bir maç bekliyor. Eğer maça iyi hazırlanıp, iyi başlamazsak bizim işimiz çok zor. Biz takımımıza güveniyoruz. Onlar istediklerinde her takımı yenebilecek güçteler. İnşallah bu maçta da iyi bir oyun ortaya koyarak, güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Burada taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Onların desteğini de alırsak, daha da güçlü oluruz. Herkesi maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.