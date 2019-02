Mersin Büyükşehir Belediyespor kalan maçlarını kazanmak istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligde kalan maçlarını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Normal sezonun bitmesine 8 maç kaldı. Bu maçların hepsini kazanarak, üst sıralarda play off'a kalmak istiyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi'ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son haftalarda toparlandı. Lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayan Güney ekibi, bugüne kadar 18 maça çıktı. Bu maçlarda 11 galibiyet, 7 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı ekip, rakip potaya bin 464 sayı atarken, potasında bin 218 sayı gördü. Bu hafta deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp galibiyet serisine devam etmek istiyor.

"Evimizde güzel bir galibiyet aldık"

Takımın durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, lige Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başladıklarını kaydederek, "Ligin ilk maçları bizim için iyi geçmedi. O dönemde kazandığımız maçlarda oldu ancak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ancak 10. haftadan sonra gerçek oyunumuzu oynamaya başladık ve güzel bir galibiyet serisi yakaladık. O haftadan bugüne kadar sadece bir mağlubiyet aldık. Geçen haftada evimizde ligin güçlü ekibi olan Beşiktaş'ı ağırladık. Bizim için maçın zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Özellikle maçın ilk 2 periyotunda çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kopardık. İkinci yarı özellikle son periyotta biraz oyundan düşmüş olsak da maçı 17 sayı gibi bir farkla kazanmasını bildik. Evimizde galip geldiğimiz için mutluyuz. Burada bizlere destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onların desteği bize sürdüğü müddetçe biz evimizde oynayacağımız maçları daha rahat kazanırız" diye konuştu.

"8 maçı da kazanmak istiyoruz"

Normal sezonun bitmesine 8 maç kaldığını kaydeden Aydın, "Kalan maçların hepsi de zor maçlar. İçlerinde şampiyonluğa oynayan takımlar da var. O yüzden son 8 hafta bizim için daha da zor olacak. Ancak biz takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman söylediğim gibi biz istersek her takımı yenebiliriz. Bu doğrultuda kalan maçlarımıza hazırlanıp, bu maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Çünkü play off'a ne kadar yukarıda kalırsak ona göre eşleşeceğimiz takım belli olacak. Bu haftada da deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimiz 9. sırada ve play off'un bir sıra altında bulunuyor. Özellikle evinde oynayacakları bu maçı kazanıp, kendilerini play off içine atmak isteyeceklerdir. Bundan dolayı kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Maçta daha çok mücadele eden ve eline geçen fırsatları iyi değerlendiren takım maçı kazanacaktır. İnşallah güzel bir sonuçla evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.