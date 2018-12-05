Mersin Büyükşehir Belediyespor'da Olcay Orak dönemi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Özlem Şencan'dan boşalan başantrenörlük görevine Olcay Orak'ı getirdi. Daha öncede Mersin ekibinde çalışan Orak, bugün EuroCup'da oynanacak Sepsi Sic karşılaşmasında takımın başında yer alacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özlem Şencan'dan boşalan başantrenörlük görev için daha öncede kulüpte görev yapan Olcay Orak ile anlaşıldı. Orak'a başarılan dilenen açıklamada, Orak'ın bugün EuroCup'da oynanacak Mersin Büyükşehir Belediyespor, Sepsi Sic karşılaşmasında takımın başında yer alacağı belirtildi.

Mersin ekibi, ligde 7 maça çıkarken bu maçlardan 3'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti. İnişli, çıkışlı bir grafik sergileyen takım bu maçlarda rakip potaya 548 sayı atarken, potasında 543 sayı gördü.