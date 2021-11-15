Mersin Büyükşehir GSK Kadın Hentbol Takımı, Gaziantep'den de lider döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, ligin 6'ncı haftasında Gaziantep Oğuzeli Spor Kulübü ile karşılaştığı maçı 35-24'lük skorla kazandı. Salon tadilatı dolayısı ile deplasmanda oynadığı maçta galip gelen taraf olan Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, bu hafta da liderliğini sürdürdü.

Hatay bölgesinden Mevlüt Bayraktar ile Malatya bölgesinden Mesut Üzmez klasman hakemlerinin yönettiği karşılaşmanın devre arasını 19-10 skorla önde kapatan Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmada baştan sona sergilediği etkili oyunu ile maçı rahat bir şekilde kazanmayı bildi. Bu sonuçla 10 puana yükselen Mersin temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda süper ligden düşen Aksaray Belediye SK ile karşılaşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, maç ile ilgili değerlendirmesinde, “Gaziantep geçen haftayı galibiyet ile kapatan taraftı. Bu nedenle maça iyi hazırlandık ve sporcularım maç içerisinde istediklerimizi fazlasıyla yapmaya çalıştı. Kazandığımız için mutluyum, sporcularımı tebrik ediyorum” dedi.