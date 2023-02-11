Mersin Büyükşehir itfaiyesi 57 kişiyi kurtardı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan Mersin itfaiyesi ekipleri, son olarak canlı olduğunu tespit ettikleri bir enkazda çalışmaya başladılar. Ekipler yaklaşık 5 saat süren çabaların ardından 5 çocuk annesi Halime Aktoprak'ı, depremden 113 saat sonra beton blokların altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Depreme yaşadığı evin yatak odasında yakalanan ve bir ayağı betonların altına sıkıştığı için tam 113 saat boyunca yüzüstü bir şekilde kurtarılmayı bekleyen Halime Aktoprak'ın Mersin itfaiyesi tarafından kurtarılması, hem ekiplere hem de yakınlarının kurtarılmasını bekleyen binlerce kişiye umut oldu.

Depremin ardından çok hızlı bir şekilde organize olarak felaketin yaşandığı il ve ilçelere yardıma koşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sahada yaptıkları çalışmalar ile şimdiye kadar toplam 57 kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarılmasını başardı. Gece gündüz demeden çalışmaya devam eden ekiplere, arama kurtarma köpekleri Maki ve Melo'da yardımcı oluyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yıkılan kentlerin onarılması içinde yardımcı olan İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yemek molalarından arta kalan dakikalarda bir taraftan elektrik panolarını onarırken diğer taraftan da Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinliler tarafından gönderilen destek malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması için diğer ekiplere yardımcı oluyorlar.