Mersin Büyükşehir LGS Kurs Merkezleri ön kayıtları almaya başladı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 14 kurs merkezi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı çerçevesinde LGS'ye girecek öğrenciler için hazırlıklarını şimdiden tamamladı. 12 Haziran itibariyle ön kayıtları almayan başlayan kurs merkezlerinde, profesyonel kadro eşliğinde öğrencilere ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi eğitim destekleri sağlanıyor. 21 Temmuz'a kadar merkez ve ilçelerde bulunan ve ücretsiz hizmet veren kurs merkezlerine gidip ön kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, öğrenci belgesi, not ortalamasını gösteren transkript belgesi ve aile gelir belgesi ile başvurması yeterli olacak.

"Ön kayıtlar 14 adet ücretsiz kurs merkezimizde yapılmaktadır"

Tüm kurs merkezlerinde 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Turgut Türkalp Kurs Merkezi Müdürü Umut Demirkan, "12 Haziran itibarıyla LGS hazırlık kursu ön kayıtlarımız başladı. Ön kayıt için üç evrak istiyoruz. Bunlardan ilki öğrenci belgesi. İkincisi, öğrencinin not ortalamasını gösteren transkript. Üçüncüsü de aile gelir belgesi. Velilerimiz ve öğrencilerimiz, merkezde ve ilçelerimizde bulunan 14 ücretsiz kurs merkezimizden birine gidip ön kayıt yaptırabilirler. Ek olarak veliler ve öğrenciler, Teksin uygulamasından kendilerine en yakın kurs merkezlerimizin iletişim ve ulaşım bilgilerini de elde edebilirler" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler için sosyal etkinlikler de düzenliyoruz"

Kurs merkezlerine ön kayıt yaptırmak isteyenlere, eğitim ve öğretim sürecinin işleyişi hakkında da bilgi aktaran Demirkan, "Her bir kurs merkezimizde, deneyimli ve profesyonel kadromuz bulunmakta. Öğretmenlerimiz kurs merkezimizde konu anlatımı, soru çözümleri, eksik konularda etütler verilmesi konusunda rehberlik edip, ücretsiz denemeler uyguluyorlar" dedi. Eğitimlerin yanı sıra, öğrencilere sosyal etkinlikler düzenlediklerini de ifade eden Demirkan, “Bilgi yarışmaları, şiir dinletileri, tiyatro etkinlikleri ve geziler düzenliyoruz. Aynı zamanda kurs merkezlerimize gelen öğrencilerimize, kursta kaldıkları süre boyunca ücretsiz yemek ikramında bulunuyoruz. Yeni dönem için tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi kurs merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.