Mersin Büyükşehir MSK takımlarından çifte galibiyet

MSK Kadın Hentbol Takımı liderliğini sürdürerek, şampiyonluk yolunda en yakın rakibi olan Sivas Belediye Spor Kulübü ile puan farkını 5'e çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Kulübü (MSK), birçok branşta başarı elde etmeye devam ediyor. MSK Erkek Basketbol Takımı ile MSK Kadın Hentbol Takımı aldıkları galibiyetlerle taraftarlarını sevindirdi.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan MSK Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan 66-59 galip ayrıldı. Deplasmanda aldığı galibiyetle ligde 8'inci sıraya yerleşen takım, karşılaşmanın tüm periyotlarını önde tamamladı. İlk periyodu 19-18, ikinci periyodu 18-14 kazanan MSK, ilk yarıyı 37-32 skorla önde bitirdi. Etkili oyununu karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan MSK, üçüncü periyodu 15-13, dördüncü periyodu ise 14-14 tamamlayarak, karşılaşmadan 66-59 galip ayrıldı.

Hentbolda şampiyonluk yolunda önemli viraj alındı

Hentbol 1'inci Lig Kadınlar A Grubunda mücadele eden MSK Kadın Hentbol Takımı ise adım adım ilerlediği şampiyonluk yolunda önemli bir dönemeci geride bıraktı. Mersin Yenişehir Spor Salonunda Sivas Belediye Spor Kulübünü konuk eden Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 önde tamamlayarak, karşılaşmadan 34-26 galip ayrıldı.

Ligde gol kralı olan Hatice Güler ve takımın tecrübeli isimlerinden İlke Şen 7'şer gol atarken, genç yeteneklerden Burcu Özdemir ve takımın Kamerunlu oyuncusu Jacquy Yanik Baniomo 5'er gole imza attı.

MSK Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, karşılaşmanın başında taraftarlarına forma hediye etti. Devre arasında Kır Çiçeklerinin dans gösterisinin ardından yapılan çekiliş sonunda MSK Kulüp Başkanı Özgür Timur ve MSK Hentbol Şube Sorumlusu Haluk Gülbahar tarafından 2 taraftara hentbol topu hediye edildi.