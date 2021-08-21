Mersin Büyükşehir Şehir Tiyatrosu, Torbalı Metropolis Tiyatro Festivali'nin açılışını yaptı

“Aslolan Hayattır” oyunu ile festivalin açılışını yapan Şehir Tiyatrosu ekibi, İzmirli tiyatroseverlerden büyük beğeni aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta başlayan ve 22 Ağustos'a kadar sürecek olan Metropolis Tiyatro Festivalinde, çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler ve konserler de seyirciyle buluşuyor. Tarık Pabuççuoğlu, Salih Kalyon, Adnan Biricik, Erhan Yazıcıoğlu, Kamer Yıldız Ok, Gizem Duman Şeşen ve Nazif Uslu gibi usta oyuncuların da katılımıyla söyleşilerin gerçekleştiği festival ile tiyatroseverler sanatla iç içe günler geçiriyor.

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları İzmirli tiyatroseverlerin beğenisini topladı

19 Ağustos'ta başlayan festivalin kortej yürüyüşüne de katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 5 bin yıllık tarihi olan Metropolis Antik Tiyatro'da tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Nazım Hikmet'in yaşamından kesitler sunulan, şiirle ve müzikle zenginleştirilen “Aslolan Hayattır” oyununun gösterimine Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, usta oyunculardan Tarık Papuççuoğlu, Salih Kalyon, Erhan Yazıcıoğlu, Adnan Biricik, Tomris Çetinel, Müjde Bilir ve Haluk Işık gibi isimler katıldı. 3 binden fazla kişinin izlediği gösterimde, Torbalı Belediye Başkanı Tekin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve Şehir Tiyatrosu oyuncularına festivale katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haluk Işık tarafından kaleme alınan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği oyuna Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren orkestralardan sanatçılar da eşlik etti. Şarkılara seyirciler hep birlikte eşlik ederken, oyuncular ayakta alkışlandı.