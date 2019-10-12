Mersin Büyükşehir'den bir ilk: Akademi Mersin Uzaktan Eğitim Sistemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilke imza atarak, ‘Akademi Mersin Uzaktan Eğitim Sistemi' portalında, hizmet içi eğitimleri canlı bağlantılarla vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediyeler arasında Türkiye'de ilk defa uzaktan eğitim portalı ile canlı bağlantılı dersler verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya başlanan ‘Akademi Mersin Uzaktan Eğitim Sistemi' ile hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme imkanı sağlandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitimlerin birçoğu artık ‘Uzaktan Eğitim Portalı' üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece personel bilgisayarları başında otururken rahatlıkla sisteme giriş sağlayıp, zaman kaybı yaşamadan eğitim alabilecek.

Mersin Akademi Uzaktan Eğitim Portalının ilk dersi ise veri işleyiciler ile veri sorumlularına Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi' oldu. Ders kapsamında sisteme bilgisayarları başında giriş sağlayan personel, eğitimlerini tamamladı.

Uzaktan eğitim faaliyetlerini yerine getirmek üzere ÖYS web yazılımı tasarlandı

Uzaktan eğitim faaliyetlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış web yazılımları olan Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ile dersler verilmeye başlandı. ÖYS ile kullanıcılar kayıt ve yönetim işlemlerini yapabiliyor, öğrenen ve öğretenler arasında iletişim ve etkileşim sağlanmış oluyor, ölçme-değerlendirme yapılabiliyor, öğrenenler eğitim bilgilerini takip edebiliyor, süreçler sonunda raporlama yapılıyor.

Akademi Mersin Ders Kategorileri kapsamında, kişisel gelişim ve mesleki konulu eğitimler veriliyor. Kişisel gelişim derslerinde, oryantasyon, stres yönetimi ve öfke kontrolü, kişisel motivasyon yönetim teknikleri, doğru ve etkili iletişim teknikleri, öfke kontrolü-stres ile baş etme yöntemleri ve motivasyon teknikleri, işaret dili gibi eğitimler veriliyor. Mesleki konulu dersler kapsamında ise resmi yazışma kuralları ve EBYS, temel Office programı, ileri Office programı, iç kontrol yönetim sistemi, etnik kurallar ve çalışma ilkeleri, sivil savunma/afet ve acil durum yönetimi, proje uygulamaları, yönetici asistanlığı ve ilkyardım konulu eğitimler verilebiliyor.

Sisteme cep telefonundan da giriş sağlanabiliyor

Belediyeye herhangi bir maliyeti olmayan, açık kaynak kodlu ve milli teknolojiler kullanılarak kurulan Akademi Mersin Uzaktan Eğitim Sisteminin yazılımı Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirildi. Portal, ilerleyen süreçte zamanla daha da geliştirilebilecek. Platformun mevcut özellikleri arasında canlı, yazılı ve görsel eğitimler yer alıyor. Personel, kurumsal mail şifresi ile tabletten veya mobilden de sisteme giriş yapabiliyor.

Cep telefonları veya tabletlerde Google Play veya App Store'e ‘MOODLE' yazarak uygulama indirilebiliyor. Eğitimler sisteme kaydediliyor ve canlı bağlanamayan veya dersleri kaçıran personel, sisteme istedikleri zaman giriş yapıp, eğitimleri tekrar tekrar izleyebiliyor. Sistem, katılımcıların hem sesli hem de yazılı olarak soru sormalarına da imkan tanıyor. Sistemin içerik ve uygulama kısmı ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından ayarlanıyor.