Mersin B?y?k?ehir'den engelliler i?in ?Gez, G?r, Hisset' projesi

Mersin B?y?k?ehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata dahil olmalar? i?in ?Gez, G?r, Hisset' projesini hayata ge?irdi. Projenin ilk etkinli?inde, ?bni Sina ?zel E?itim Meslek Lisesinde e?itim g?ren 81 i?itme engelli ??renci, Tarsus Hayvan Park?nda keyifli bir g?n ge?irdi.

B?y?k?ehir Belediyesi Engelliler ve Sa?l?k Hizmetleri Dairesi Ba?kanl??? taraf?ndan d?zenlenen ?Gez, G?r, Hisset' projesinin ilk etkinli?inde, i?itme engelli ??renciler, Tarsus Hayvan Park?nda do?ayla i? i?e zaman ge?irdi ve baz? hayvanlar? ilk kez g?rmenin heyecan?n? ya?ad?.

Etkinli?e kat?lan ve baz? hayvanlar? ilk defa g?rd???n? dile getiren G?lden G?n?l?en, ?Bug?n hayvanat bah?esine geldi?im i?in ?ok mutlu oldum, ?ok be?endim. Ba?ka gezilerin d?zenlenmesini istiyorum? dedi.

Gezilerin devam etmesini isteyen Fatma ?ks?z de ?Hayvanlar?n i?erisinde ?ok be?endi?im ?ok tatl? bir hayvan vard?, tav?an? ?ok sevdim. Bunun gibi gezilerin olmas?n? isterim? diye konu?tu.

??rencilerden Caner ?etin de Tarsus Hayvan Park?na ilk kez geldi?ini ve gezinin tekrarlanmas?n? istedi?ini s?yledi.