Mersin Büyükşehir'den yangında evleri zarar gören ailelere beyaz eşya yardımı

Bu kapsamda, Mersin genelindeki 22 aileye buzdolabı, ocaklı fırın, çamaşır makinesi, çekyat, bazalı yatak dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde, evleri ve eşyaları yangından zarar gören ailelere beyaz eşya yardımı yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesinde Akdeniz ilçesi Kiremithane ve Karacailyas mahalleleri, Toroslar ilçesi Gözne, Çağdaşkent, Güneykent ve Toroslar mahalleleri, Tarsus Girne, Hacıhamzalı ve Altaylılar mahalleleri, Erdemli Üçtepe, Hüsametli, Koramşalı, Kargıpınarı, Barbaros, Batısandal ve Kayacı mahalleleri, Bozyazı Merkez mahallesi, Anamur Boğuntu mahallesi, Gülnar Çukurasma ve Kurbağa mahalleleri ile Mut Ballı ve Kültür mahallelerinde yaşayan 22 aileye eşyalarını teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlerinde yangın çıkan vatandaşlar, eşya yardımından faydalanabilmek için ilk olarak bir dilekçe ve yangın raporu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunuyor. İhtiyaçların belirlenmesi için meslek elemanlarınca hazırlanan sosyal inceleme raporu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Sosyal Hizmet ve Sosyal Değerlendirme Kurulunda görüşülüyor ve burada alınan karar sonrası vatandaşlara temel nitelikteki ev eşyaları teslim ediliyor.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği gereğince, vatandaşların ikametlerinde profesyonel meslek elemanlarınca sosyal incelemeler gerçekleştiriliyor ve yangın sonrası yaşanan travmaya yönelik danışmanlık ile rehberlik hizmeti de veriliyor.