Mersin Büyükşehirden YKS öncesi motivasyon konseri

Erdemli Saim Gökuş Parkında düzenlenen ve Büyükşehir Kent Orkestrasının sahne aldığı konserde, öğrenciler hep birlikte şarkılar söyleyip stres attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri öğrencileri sınava hazırlarken, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezi öğrencileri için Erdemli ilçesi Saim Gökuş Parkında bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı akşamda, üniversite adayı öğrenciler hep birlikte şarkılar söyleyip, açık havanın tadını çıkararak sınav öncesi stres attı.

"Öğrencilerimizin sınav stresinden uzaklaşmaları için bu konseri düzenledik"

Sınav öncesi öğrencilerin stresini azaltmak için bu tür motivasyon etkinliklerini çok önemsediklerini ve geleneksel hale getireceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Anamur'dan Tarsus'a kadar 11 YKS Kurs Merkezimizdeki öğrencilerimizi, Erdemli sahilinde Kent Orkestrası'nın sahne aldığı güzel bir konserde buluşturduk. Bu yıl yaşadığımız deprem felaketinden sonra planlamış olduğumuz motivasyon etkinliklerini kurs merkezlerimizde gerçekleştirememiştik ve öğrencilerimizden bize yoğun konser talebi vardı. Bizler de bunun üzerine, öğrencilerimizin birkaç saatliğine de olsa sınav stresinden uzaklaşmaları ve gönüllerince eğlenmeleri için bu konseri düzenledik. Umut ediyoruz ki öğrencilerimiz bir yıldır vermiş oldukları emeğin karşılığını, umut ettikleri üniversiteleri kazanarak elde edeceklerdir" dedi.

"Öğrenciler konserde moral depoladı"

Yıl boyunca yoğun bir şekilde sınava hazırlandıklarını anlatan üniversite adayı gençlerden Ekrem Doğru, "Sınav hazırlıkları ilk başlarda stresli gidiyordu. Şu an stresim bayağı azaldı. Etkinliklerden, öğretmenlerimden, kurs merkezinden çok memnunum. Her konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Bizi çok fazla düşünüyorlar. Bize hiçbir dert bırakmıyorlar. İlk başta kurs merkezine gelirken çok stresliydim. Çünkü benim bu yıl sınava ikinci girişim. İlk başta çektiğim puan yetmiyordu, ama bu seneki puanımın, denemelerden dolayı çok iyi olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs Merkezi Halkkent Şubesi'nde eğitim gören Merdan Arslan, "Sınava hazırlık ilk başlarda stresliydi, ama hocaların desteği sayesinde sınava daha stressiz bir şekilde hazırlandık. Etkinlik, bu son kulvarda bizim için gerçekten çok stres azaltıcı oldu. Şu an gerçekten motivasyonum yüksek" diye konuştu.