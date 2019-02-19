Mersin, daire sayısında Türkiye'nin 10'uncu büyük ili

MERSİN (İHA) – Mersin, konut satışlarındaki azalmaya karşın, konut inşaatlarına hız kesmeden devam ederken, 2018'de 19 bin 861 adet daire ile Türkiye'nin 10'uncu büyük ili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yapı İzin İstatistikleri Ocak-Aralık 2018 sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarında 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısının yüzde 36,7, yüzölçümünün yüzde 48,9, değerinin yüzde 35,8, daire sayısının ise yüzde 53,3 azaldığı bildirildi. Açıklamaya göre, yapıların toplam yüzölçümü 143,8 milyon metrekare olarak belirlenirken, bunun 73,5 milyon metrekaresini konut, 43,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 26,7 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 10,8 milyon metrekare ile Ankara, 7,5 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller ise sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.

Daire sayılarına göre Mersin ise 10'uncu sırada yer aldı

Daire sayılarına göre, İstanbul'da 80 bin 539 adet daire olduğu belirlenirken, İzmir 42 bin 473 adet daire ile en yüksek paya sahip ikinci, Ankara da 34 bin 296 adet daire ile üçüncü il oldu.

Öte yandan, TÜİK verilerine göre, Mersin'de Ocak 2019'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında azalmasına karşın, bir taraftan konut inşaatlarının hız kesmeden devam ettiği kentteki daire sayısı, birçok büyükşehiri geçti. Daire sayılarına göre, Mersin genelinde Ocak-Aralık 2018 döneminde sahip olduğu 19 bin 861 adet daire ile 19'uncu sırada yer alan komşusu Adana'yı da geride bırakarak 10'uncu sırada yer aldı.