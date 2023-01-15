Mersin Edebiyat Festivali ikinci gününde

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Karşılaşmalar' temasıyla ilkini gerçekleştirdiği Mersin Edebiyat Festivalinin ikinci günü de dolu dolu geçti. Söyleşiler, atölyelerle geçen ikinci günde birbirinden değerli yazar ve şairler her yaştan edebiyatseverle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ve Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Cemal Sakallı'nın da katıldığı programın ilk bölümünde, Yazar Gülsevin Kıral, ‘Çocuklarla Öykü Okuma Atölyesi', Şair ve Yazar Necdet Neydim, ‘Çocuklarla Şiir Okuma Atölyesi' gerçekleştirdi. Yazar Barış İnce de ‘Roman-Öykü Atölyesi' ile yetişkin edebiyatseverlerle buluştu. Mersin Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencileri de ‘Edebi Eserlerde Okur Nelerle Karşılaşır' isimli Mersin Edebiyat Çalıştayını gerçekleştirdi.

Şebnem İşigüzel, 'Yeni Zamanlarda Edebi Vaatler', Gürsel Korat 'Kapadokya ve Edebiyatım', Kemal Varol, 'Bir Anadolu Üçlemesi : Ucunda Ölüm Var, Aşıklar Bayramı, Babamın Bağlaması', Neşe Yaşın ile Metin Cengiz ise 'Geçmişten Günümüze Şiirimiz' söyleşileriyle programın ikinci bölümünde Mersinlilere edebiyat ziyafeti sundu.

Atölyelerin ardından çocuklara Cumhuriyet Yayınları, yetişkinlere de kitap hediye edildi. Katılımcılara ayrıca Mersin'e özgü bir lezzet olan kaynar ikramı da yapıldı.

Mersinli Yazar ve Şairlerin Kitap Kapakları Sergisi

Edebiyat Festivali çerçevesinde kurulan Mersin'de adını duyurmuş, en az 3 kitap yayınlamış yazar ve şairlerin kitap kapaklarından oluşan 'Mersinli Şair ve Yazarların Kitap Kapakları' sergi, Kongre ve Sergi Sarayında bir hafta boyunca açık kalacak. Mersinli edebiyatseverler festival bitiminde de sergiyi ziyaret edebilecek.

MEDEKA Edebiyat Kurulu Üyesi Saadet Bilir, Edebiyat Festivalinin Mersin'e ayrı bir renk ve hava kattığını anlatarak, kentte adını duyurmuş yazarların kitap kapağından oluşan sergi açtıklarını söyledi. Bilir, "Bu ne kadar güzel bir şey ki 50'nin üstünde yazar ve şairimizin şu anda kitabı sergileniyor burada. Bir hafta açık, herkesi de bekliyoruz. Gelsinler yazarlarımızı tanısınlar” dedi. MEDEKA Edebiyat Kurulu Üyesi Jana Med İnanç ise “Festivale dair neler yapılabilir tartışılırken ortaya böyle bir şey çıktı. Bilmeyenlerin, duymayanların daha çok duyacağı, okuyacağı etkinlik olsun istedik" diye konuştu.

"Şehirlerin ve insanların edebiyata ihtiyacı var"

Yazar Barış İnce, festivalin çok keyifli geçtiğini söyleyerek, "Şehirlerin ve insanların edebiyata ihtiyacı var. Kitaba ulaşmak zaten çok zor, yazara ulaşmak daha da zorken böyle bir festival çok iyi oldu. Katılımın da bu kadar yoğun olacağını beklemiyordum, o yüzden çok sevinçliyim" dedi. Daha önce birkaç kere Mersin'e geldiğini ancak sadece edebiyat ile ilgili bir festivale ilk kez geldiğini söyleyen İnce, "Burada tamamen edebiyata odaklandık. Bu çok daha hoşuma gitti. Atölyeyi de uzattım çünkü katılımcıların keyfi yerindeydi. 1 saatlik atölyeyi 2 saate çıkarttık" diye konuştu.

"Edebiyat her zaman umut verir, bir şeyleri öngörür"

Yazar Şebnem İşigüzel, Mersin'de olmaktan, edebiyatseverlerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederken "Mersin, çok eski kültürlerin, Akdeniz uygarlığının bir sembolü. Edebiyattan da söz etmek her zaman mutluluk verici. Edebiyat her zaman umut verir, bir şeyleri öngörür. Çok güzel bir festivaldi. Gayet güzel geçti. Bu coğrafya zaten Türk edebiyatına katkıları olan yazarları yetiştirmiş bir coğrafya. Edebiyatı konuşmak, insanların ilgisinin yönelmesi elbette güzel bir şey. Bu festival bunların üzerine düşünmeye yol açtığı için çok güzel bir fırsattı" dedi.

"Mersin'de biz de özlemiştik aslında böyle etkinlikleri"

Yazar Kemal Varol da "Mersin'de biz de özlemiştik aslında böyle etkinlikleri. Mersin de özlemişti bana kalırsa. Bu yeni dönemde yeniden Mersin'de bir ‘Edebiyat Festivali'nin yapılıyor olması, edebiyata aç Mersinlilerle tekrar konuşuyor olmamız çok büyük bir nimet bizim için. Umarım bu etkinlikler gelenek halini alır, devam eder, her yıl yapılır ve böylece Mersin sadece turizm değil edebiyatın da önemli bir şehri haline gelir" şeklinde konuştu.