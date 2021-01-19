Mersin engelsiz ve temiz bir kent olma yolunda

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile kaldırımları ‘engelsiz' hale getirmeye devam ederken; bir yandan da kaldırımlardaki çöp kutularını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde devam ettirilen ‘engelsiz kaldırım' çalışmaları ekipler tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıllardır yaşanan çökmelerden dolayı bozulan özel gereksinimli vatandaşların kullanamadığı kaldırımların yenilenmesi devam ediyor. ‘Engelsiz Mersin' için süren çalışmalar kapsamında kaldırımlar özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilerek yeniden düzenleniyor. Bu sayede söz konusu vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller ortadan kaldırılırken, yeni kaldırım imalatı sayesinde rampa ve hissedilebilir karo düzenlemeleri yerleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de yapılan caddelerdeki kaldırımlara daha temiz çöp kutuları yerleştiriyor. Çalışmalar Mersin merkez ve ilçelerde tüm hızla sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Murat Eren, “Eskimiş, yıpranmış, yer yer çöküntüler meydana gelen kaldırımları, ‘engelsiz Mersin' kapsamında vatandaşlarımızın daha rahat kullanabileceği şekilde yeniliyoruz. Bu yenileme çalışmalarını yaparken, kentimizi temiz tutmak adına halkımızın yoğun kullandığı cadde ve bulvarlarda çöp kutularını yenilemeye başladık. Amacımız daha temiz bir şehir, yaşadığımız yerin daha sağlıklı ve temiz olabilmesini sağlamak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile koordineli çalışarak, uygulamayı kentin en işlek caddelerinden biri olan Kuvay-i Milliye Caddesi'nde de hayata geçirdi. Caddedeki kaldırımda yenileme yapan ekipler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de yeni çöp kutularını Mersinli vatandaşların hizmetine sundu.