Mersin Erdemli'de YKS Provası

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 2 binin üzerinde öğrenci sınavın provasını yaptı.

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde YKS'ye girecek öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi. Erdemli genelinde 5 okulda yapılan sınava 2 binin üzerinde öğrenci katılım sağladı. Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nin eğitim faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmada sınav gerçeğini aratmadı. Kimliğini unutan bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.

5 farklı okulda yapılan sınav merkezlerinden biri olan Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi okul bahçesinde öğrenciler sınava bir saat kala okulda hazır bulundu. Aileler ise çocuklarının sınav heyecanına ortak olmak için okul bahçesinde bekledi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “ Açtığımız kurs merkezleriyle ücretsiz olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu çerçevede üniversite ve liselere hazırlık kurs merkezlerimiz bireysel ve kitlesel başarıda kentin her yıl gurur kaynağı olmuş durumda. Bu adımlarla alanında, bu kararlılıkla uzman kadromuzla çalışmalar sürdürüyoruz. Ben bütün öğrencilerime başarılar diliyorum”dedi.

YKS öncesi prova yapabildiği için memnun olduğunu ifade eden öğrencilerden Rana Yürenç, “ Sınava son prova ve heyecanımı yenmek için geldim. Sınavdan önce kendimi test edebileceğim için bu sınavın bana katkısı çok fazla. Sınav anında nasıl bir yol izlemem gerektiğini görmüş olacağım. Böyle bir sınavın olması çok güzel oldu o yüzden Erdemli Belediyesi'ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Böyle bir sınavla kendini deneme fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu ifade eden öğrenci Emre Furkan Gürsoy,da “Haftaya gerçek sınav var. Aynı şartlarda sınava benzer bir sınav yapacağız. O yüzden heyecanımızı yenmek adına bir hafta öncesinde iyi oldu bu” şeklinde konuştu.

YKS sınavı öncesi böyle bir sınavın yapılmasının çocuklara fayda sağlayacağını ifade eden velilerden İlhami Çevik de “ Bu sınavla hem heyecanlarını gidermek açısından hem de şimdiye kadar çalışmalarının ön provasını yapma açısından önemli olacağını düşünüyorum. Böyle hizmetlerin devam etmesi hem ilçemiz açısından hem de bütün gelecek öğrencileri açısından faydalı olacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinde geçen yıl sınavlara hazırlanan öğrenciler, Türkiye'nin en prestijli okullarına girmeyi başarmıştı.