Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları Toros Üni TV'de anlattı. Dinçer, esnaf ve sanatkarın pandemide çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bu zamana kadar çevresine yardım eden esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu” dedi.

Toros Üniversitesinin televizyon kanalı Toros Üni TV'de yayınlanan “Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem” programının bu haftaki canlı yayın konuğu Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer oldu. Dinçer, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın ve Program Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer de katıldı.

“Esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu”

ESOB Başkanı Dinçer, programda esnafın pandemi sürecinde içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Pandemi döneminin birçok zorluğunu esnafın yaşadığını söyleyen Dinçer, “Pandemi dönemindeki ilk kısıtlamalar esnafı etkiledi. 15 bin 800 esnaf o gün kapısına kilit vurdu. Sürecin sonrasında 30 bin esnaf 3-4 ay boyunca iş yerini açamadı, mağdur oldu. Yanında çalışan personelin aileleri de mağdur oldu. Bu zamana kadar çevresine yardım eden esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu. Bizler teşkilat olarak esnafımıza yardım ettik. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda 17 bin civarında gıda kolisi verdi. İş yeri kapalı olan esnafa ulaştırdık. Bu geçici bir çözümdü. Gıda sektörü hariç diğer tüm sektörlerdeki esnafımız mağdur oldu. Finansman yetersizliğinden dolayı çıkan kredi desteğine tüm esnafımız erişemedi. Sadece 60 bin esnafın 18 bini aldı” dedi.

“Taleplerimizin hiçbiri henüz gerçekleştirilmedi”

Devletten destek talep etmeye devam ettiklerini ifade eden Dinçer, “Dökme suyla değirmen dönmüyor. Tabii ki hükümetimize isteklerimizi ilettik. Bu seneye mahsus 2020 yılındaki sosyal güvenlik yükünü bir fondan karşılamayı öneri olarak sunduk, çünkü ödemelere erteleme yapmak çözüm olmuyor. Ardından esnafımıza 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi istedik. Bu faizsiz kredi ile biz en azından iş yeri kirasını, eleman parasını ve zorunlu giderleri faizsiz krediden karşılayabilmek bizim için önem arz ediyor. Hayat normale bindiğinde çalışalım bu parayı geri ödeyelim, faiz yükünün altında da boğulmayalım istedik. Ayrıca, esnafımızın dükkanlarını kapattığı bu süreçte özellikle bu insanların evine asgari ücret tutarında bir maaş ödemesi yapılmasını talep ettik. Aylık 2 bin TL'ye de razıydık fakat hiç birisi henüz gerçekleştirilmedi” diye konuştu.

Dinçer, küçük esnafın sermaye gücü yüksek olmadığı için sosyal güvenliğin yükünün ağır geldiğini söyleyerek, “Mersin'de yaptığımız hesaba göre 250 bin civarında insan, yevmiye ile çalışarak bizim tezgahlarımızdan geçiniyor. Bunların hepsini yasal gösterme şansımız maalesef yok. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'dan taleplerimiz oldu. İlk destek yeni açıklandı. Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesinde belirtilen 133 adet meslek dalı var. Bunlara ocak-şubat-mart aylarında bin TL destek çıktı. Bir de iş yeri kira desteği çıktı. Bu destekler tek sefere mahsus olmuştur” ifadelerini kullandı.

“İleride musluk değiştirecek insan bulamayacağız”

Eğitim sistemine de değinen Başkan Dinçer, “Geçmiş yıllardan günümüze dayanan çıraklık eğitimi mevcut eğitim sistemimiz ile ortak hareket ediyordu ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki çıraklık eğitimini eğitim sistemimize dahil edemedik. Önceden meslek liselerimizde meslek eğitimine önem veriliyordu, şu an maalesef aynı verimi alamıyoruz. İleride musluk değiştirecek insan bulamayacağız. Bu duruma bir çare bulmalıyız. Eğitim sistemini buna göre düzenlemeliyiz” şeklinde konuştu.