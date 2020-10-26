Mersin ESOB, esnafın korona haritasını çıkardı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından bu yana Mersin genelinde kepenk kapatan esnaf ve sanatkarın haritasını çıkarttı. Birlik Başkanı Talat Dinçer, “Mart ayından bu yana Mersin'de bin 100 işletme kepenk kapattı. Üretimini durduran 15 bin esnaf ve sanatkar aylık 60 milyon lira ila 90 milyon lira arasında gelir kaybına uğradı, 45 binin üzerinde kişi ise istihdam dışı kaldı” dedi.

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, bir açıklama yaparak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Mersin esnafına etkisini değerlendirdi.

“Mersin'de 15 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımız faaliyetini durdurdu”

Başkan Dinçer, Covid 19 salgınının yaklaşan kışla birlikte artan vakalar ve ölümlerle yeniden dünyanın birinci gündem maddesi haline geldiğine dikkat çekti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının en çok esnaf ve sanatkarları etkilediğine vurgu yapan Dinçer, “Mart ayından temmuz-ağustos dönemine kadar alınan olağanüstü tedbirler ve yasal düzenlemeler kapsamında ilimizde 15 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımız faaliyetini durdurmuştur. Bu işletmelerin ortalama çalışan sayıları hesap edildiğinde 45 binin üzerinde kişinin istihdamdan çekildiği öngörülmektedir. Covid-19 öncesinde işletmelerin aylık kazançlarının gider beyanları yöntemine göre hesapladığımızda esnaf ve sanatkarların ortalama aylık 4 bin TL ile 6 bin TL gelire sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminden hareketle Covid-19 sürecinde esnaf-sanatkar işletmelerinin aylık 60 milyon TL ile 90 milyon TL arasında gelir kaybına uğradığı bilinmektedir. Bu tespite ek olarak mal ve hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve yanlarında çalışanları da göz önüne alındığında bu işlem hacminin büyüklüğünün çok daha fazla olduğu öngörülmektedir” diye konuştu.

“45 bin kişi istihdam dışı kaldı”

Bu sürecin en önemli etkisinin; mal/hizmet üretimi ve satış sürecindeki aksama nedeniyle istihdamı olumsuz yönde etkilemesi olduğunu belirten Dinçer, “Esnaf ve sanatkarlarımız, ürettiği mal ve hizmetleri satamadıkları her gün kira, elektrik, su, telefon, vergi gibi zorunlu giderler dahil olmak üzere tedarikçilerinin alacaklarını ve üretim maliyetlerini karşılayamamıştır. Ayrıca yanlarında çalışanlarının maaşlarını ödeyememiştir. Bu nedenle belirli bir süre sonra yanlarında çalışanların işten çıkarılması durumuyla karşılaşılmış ve en nihayetinde işletmeler kapanmıştır. Bunun sonucu 15 bin işletmemiz geçici faaliyetini durdururken, 45 bin kişi de istihdam dışı kalmıştır” ifadelerini kullandı.

“Esnafın Korona Haritasını çıkarttık”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince yapılan son istatistiki çalışma ile Mersin'de esnaf ve sanatkarın Covid-19 nedeniyle kapanan işletmelerinin haritasının çıkartıldığı bilgisini veren Dinçer, “Salgının başlangıç dönemini dikkate aldığımızda mart ayından bu yana bin 100 esnaf ve sanatkarımız kepenk indirmiştir. Bu işletmelerimizin kent içerisindeki dağılımı haritalarda gösterilmektedir. Korona haritaları hastalığın bulaşma durumunu gösterirken, Esnafın Korona Haritası ise esnaf ve sanatkarlarımızın kepenk kapattığını, işletmelerine son verdiklerini göstermektedir. Kışa girerken alınacak tedbirler esnaf ve sanatkarlarımızın yaşaması için hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda başta merkezi hükümetimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz gerekli destek, hibe ve yardımları acilen planlanmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.