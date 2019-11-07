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Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi

MERSİN (İHA) – Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) Tarsus’taki meslek odalarına bağlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının, Tarsus Toros Okulları İlk ve Ortaokulu ile Anadolu Lisesinde eğitim görmelerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

MERSİN (İHA) – Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) Tarsus'taki meslek odalarına bağlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının, Tarsus Toros Okulları İlk ve Ortaokulu ile Anadolu Lisesinde eğitim görmelerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.


Tarsus Toros Okulları İlk ve Ortaokulu Müdürü Eda Boğa, Anadolu Lisesi Müdürü Halil Işık, Ortaokul Müdür Yardımcısı Burcu Başken ve Toros Okulları Rehber Öğretmeni Savaş Kılıçkaya, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret ederek, ilçede kurulu meslek odalarına bağlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının okullarında eğitim görmelerine yönelik ön görüşmede bulundular.


Eğitim öğretim sistemi hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan ziyarette, Tarsus Toros Okulları yöneticilerince okulları hakkında bilgi aktarımı yapıldı ve ilçede kurulu 18 meslek odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının eğitim öğretimlerini okullarında sürdürebilmesi adına neler yapılabileceği konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.


Ziyarette Toros Okullarında öğrenim gören öğrencilerin yüksek öğrenimlerini tamamlama adına Toros Üniversitesine geçişlerinde diğer öğrencilere oranla daha avantajlı oldukları vurgulanırken, yine lise düzeyindeki öğrencilerin bilimsel çalışma, araştırma ve projelerde üniversitenin uygun göreceği yer ve zamanlarda laboratuvar, kütüphane, konferans salonu gibi tesislerden yararlanabileceği kaydedildi.

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