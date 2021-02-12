Mersin ESOB ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Protokolle üniversite, sanayi ve ticaret işbirliğinin sağlanması, kent ekonomisi ve gelişiminin planlanması, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına kazandırılması, ESOB'a bağlı odalar ve üyelere yönelik eğitimlerle mesleki eğitimlerin planlanması amaçlanıyor.

Mersin ESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Tarsus Üniversitesi ile kamu, ticaret/sanayi, üniversite işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer ile Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın imza attı.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, imza töreninde yaptığı açıklamada, protokolle üniversite, sanayi ve ticaret işbirliğinin sağlanması, kent ekonomisi ve gelişiminin planlaması, kurumsal kapasitenin arttırılarak sosyal ekonomik gelişmelerin takip edilmesinin amaçlandığını söyledi. Dinçer, “İmzaladığımız protokolle üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı içerisine kazandırılması, birliğimize bağlı mesleki odalarımıza ve üyelerine yönelik eğitim, proje, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulamalı mesleki eğitimlerin planlanması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Protokolle kentin sosyal ve ekonomik gelişimi, esnaf-sanatkarların sosyal, ekonomik ve teknolojik dönüşümü alanlarında kongre, panel, seminer, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım çalışmalarını, teknopark, iş geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri gibi teknoloji ve sanayi alanlarında ortak altyapı tesislerini, bu alanların hayata geçirilmesinde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projelere ve hibe çağrılarına ortak başvuru yapılabilmesi sağlanacak” dedi.

Protokol çerçevesinde, Tarsus Üniversitesi öğrencilerinin uygulamalı iş başı eğitim süreçlerini ve staj programlarını birlikte organize edeceklerini belirten Dinçer, “Ayrıca, sivil toplum, kamu ve özel sektör işbirliğinde hayata geçirilebilecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulanabilecek projelere birlikte başvurularda bulunmak için de çalışma yapacağız. Esnaf-sanatkarlar ve işletmeleri hakkında araştırma-geliştirme raporları, saha araştırmaları, mevcut durum analizi raporları konularında üniversite ile işbirliğinde çalışmalar yürütmek, üniversite bünyesinde kurulan araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknopark bünyesinde açılacak tüm eğitim ve hizmetleri ile yine üniversite tarafından verilen uzaktan ve tezsiz yükseköğrenim programlarından esnaf-sanatkarların ve teşkilatının doğrudan faydalanabilmesi sağlamak; kent ekonomisine, esnaf sanatkarlara yönelik ulusal ve uluslararası konferans, kongre, seminer ve benzeri etkinlikleri birlikte organize etmek gibi konular çerçevesinde kamu-ticaret-sanayi-üniversite işbirliğinin temelleri atılmıştır. Bu protokolün imzalanmasıyla Tarsus Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Aydın üniversitenin kapılarını esnafımıza açmıştır. İşbirliği protokolü esnaf sanatkarlarımıza ve kentimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.