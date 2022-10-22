Mersin Gençlik Festivali renkli görüntülerle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, gençlerin doyasıya eğlenebilmeleri için düzenlediği ilk gençlik festivali olan ‘Mersin Gençlik Festivali' coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde gençler performans sahnesi ve aktivite alanında doyasıya eğlenirken, müziğe de doydu.

Dijital oyun aktiviteleri, DJ performansları ve birbirinden güzel aktiviteler festivale renk katarken, gün boyu süren performans sahnesi ve aktivite alanlarında yapılan etkinlikler gençlerden büyük ilgi gördü. Tüm gün süren performans sahnesi ve aktivite alanında, DJ performansları, Melodi Kızılgün/Anime-Oyun Trivia ve ödüllü Cosplay Show yer aldı. Performans sahnesi ve aktivite alanında DJ performansları yer alırken, festivalde müzik adeta hiç susmadı.

Öğle saatlerinde başlayan ücretsiz deneyim alanlarında ve yetişkin eğlence istasyonlarında da Mersinliler doyasıya eğlencenin tadına vardı. Melodi Kızılgün'ün sahneye Cosplayerları davet etmesi üzerine Sahne Cosplay Show başladı ve festival renkli görüntülere sahne oldu. Eski Dünler ve Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar da, gençleri doyasıya eğlendirdi. Ayak voleybolu Oyunu, just dance istasyonu, retro oyunlar istasyonu, canlı langırt oyunu, döne döne basket oyunu, balon maç oyunu, PUBG oyun istasyonu, Cosplay istasyonu gibi noktalar da festival çerçevesinde yer aldı.

Toros Üniversitesi'nde öğrenci olan Kardelen Yıldızhan, balon futbolu deneyimi yaşadı ve takımı oyunu kazandı. Yıldızhan, “Derslerimiz çok yoğun geçiyor ve bir şekilde kaçmak istiyoruz. Öğrenci olduğumuz için böyle şeylerin bize ücretsiz olması çok çok güzel bir şey. Burada bütün stresimizden ya da kötü düşüncelerimizden biraz olsa bile uzaklaşabiliyoruz” dedi.

Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Bilge Kaya ise canlı langırt deneyimledi. Kaya, “Bu etkinlikleri görünce çok mutlu olduk. Bir öğrenci olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarını kullanmaktan gayet memnunum. Çünkü gençlere sağladığı kolaylıklar var” şeklinde konuştu.

Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluk Başkanı olan Güven Toprak da arkadaşlarıyla birlikte balon futbolunu deneyimleyenlerden. Farklı bir ilden üniversite okumaya Mersin'e geldiğini ifade eden Toprak, “İlk başta bize bu etkinliği yazı olarak gönderdiklerinde, bu kadar eğlenceli geçebileceğini düşünmüyorduk. Yine de katılalım dedik. Gençler için yapılan etkinliklerde her zaman olmayı isteriz. Topluluk olarak geldik ve buranın atmosferi çok güzel” diye konuştu.

Festivalde sunuculuk yapan Melodi Kızılgün, cosplay etkinliği hakkında bilgi vererek, “Mersin Gençlik Festivali'nin anime, cosplay oyunlarından sorumlu alanının sunucusu ben olacağım. Yıllardır Mersin tarafında çok fazla anima manga ve oyun takip eden insanlar vardı. Buraya gelmemizi, etkinlik yapmamızı istiyorlardı. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir şey yaparak bu etkinliği yaptı ve bizi de davet etti. Hem biz o kitleyle buluşma imkanı yakaladık hem arkadaşları tanıyıp, muhabbet edip bu hobiye kazandırmaya çalışıyoruz. Mersin bu konuda bir başkent olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.