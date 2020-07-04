Mersin genelinde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Bu kapsamda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, merkez Mezitli ilçesi Tece-Deniz Mahallesindeki asfalt çalışmalarını hızla tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Mezitli Tece-Deniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Üniversite Caddesi, Kıbrıs Caddesinin batı kısmı, Gazipaşa Caddesinin batı kısmı ve 49288 Sokaktaki asfalt çalışmalarını hızla tamamladı.

Dört kombi sathi asfalt kaplama aracı ile gerçekleştirilen çalışmalarla ekipler, toplamda bin 400 metre çift kat sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Asfalt çalışması öncesinde zemin güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt aşamasına geldikten sonra çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Asfalt çalışmalarının ardından, yol hızla trafiğe açıldı. Gerçekleştirilen asfalt çalışması öncesinde toz ve topraktan şikayetçi olan bölge sakinleri, çalışmanın tamamlanmasıyla rahat bir nefes aldı.