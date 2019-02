Mersin GİAD, CHP'li adayları ağırladı

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) yönetimi ve üyeleri, CHP'li belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, “Siyasi parti ayrımı yapmadan kent için her kesimin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Yerel seçim öncesi STK ziyaretlerini sürdüren CHP'li adaylar Mersin GİAD üyeleri ile buluştu. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı ve CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Neşet Tarhan, CHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit, Mersin GİAD Başkanı İzol ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda, CHP'li adaylar Mersin ile ilgili projelerini anlatarak üyelerin sorularını yanıtladı.

“Bu kenti cazibe merkezi haline getirmek herkesin ortak hedefi olmalıdır”

Buluşmada konuşan Mersin GİAD Başkanı İzol, siyasi parti gözetmeksizin her sektörden üyeleri ile birlikte Mersin odaklı projeler ürettiklerini söyledi. Mersin GİAD olarak 200'ü aşkın üyeleriyle Mersin'de güçlü bir STK olduklarını belirten İzol, “Birlik içerisinde hareket etmek bizim en büyük gücümüzdür. Kentin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizle, dernek içerisinde kurduğumuz komisyonlarla fark oluşturan STK konumuna geldik. Bizler kentimizin çıkarları doğrultusunda sektörlerimizi olumsuz yönde etkileyen sorunların her zaman takipçisi olduk. Fakat kentimizin genel sorunları sadece Mersin GİAD'ı değil tüm kurum ve kuruluşları, diğer STK'ları, odaları ve siyasi partileri ilgilendiriyor. Bu anlamda birlik olarak, siyasi parti ayrımı yapmadan kent için her kesimin elini taşın altına koyması gerekiyor. Mersin her alanda potansiyeli yüksek, iş hacmi geniş, Türkiye'nin güzide kentlerinden birisidir. Bu kenti işlemek ve cazibe merkezi haline getirmek kentimizde yaşayan herkesin ortak hedefi olmalıdır” diye konuştu.

“Mersin önemsenmesi gereken bir kenttir”

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçer ise iş dünyasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye'nin ekonomik daralma yaşadığını, bu daralmanın önüne geçmek için özel sektör yapılanmasının etkili olacağını vurguladı. Mersin'in sosyolojik yapısı ve stratejik konumu gereği Türkiye siyaseti için önemli bir kent olduğunu dile getiren Seçer, “Mersin önemsenmesi gereken bir kenttir. Kentimiz birçok siyasi parti açısından istenilen ve önemsenen bir kenttir. Bunun başlıca sebepleri Mersin'in sosyolojik yapısı ve stratejik konumudur. Bu açıdan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığımı açıklaması ile birlikte omuzlarıma bir yük bindi. Fakat bu yük beni hiçbir zaman yormadı, aksine daha çok güçlendirdi. Bunun bilinci ile hareket eden, iş dünyasının her zaman arkasında olan, yatırımcılarımızı destekleyen, kentin her alanında projeler üreten, genç yaşlı her kesime dokunabilen, kapısı herkese açık bir belediye başkanı olacağım. Parti ayrımı, mezhep, dil, din, ırk ayrımı yapmadan her kesime ulaşan bir belediye başkanı olacağım. ‘Biz oy vermedik ama Mersin çok çalışan bir belediye başkanına kavuştu' sözünü duyduğum zaman başarıyı yakalamış olacağım. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından Mersinlilere hizmet etmek için hazır durumdayım. ‘Vahap Seçer belediye başkanı olduğunda nasıl bir yol izleyecek?' sorusunun cevabını bir yıl öncesinden hazırladım ve şu anda bu cevapları her gittiğim yerde net bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyorum. Bu anlamda 1 Nisan sabahından kendi adıma hiçbir olumsuz düşüncem yok. Partimizin en alt biriminden en üst birimine kadar herkesin seçimi kazanacağımıza inancı tamdır” ifadelerini kullandı.

“STK'larımız ile ortak hareket edebilen bir yol izledik”

Mezitli Belediye Başkanı ve CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Tarhan da STK'lar ile ortak hareket edebilen bir yapıya sahip olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimizde bir yıl boyunca halkımızla karşılıklı güven duygusu üzerine çalıştım. Mezitli'de birçok projeye imza atarak binlerce kalbe dokunduk. Özellikle kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri konusunda önemli projelerimiz oldu. Bu projelerimiz içinde Mersin GİAD Kadınlar Kurulu'nun yaptığı çalışmalar da vardı. Belediye olarak her kesimi kucaklayan, STK'larımız ile ortak hareket edebilen, kurum kuruluşlarımızla ilişkilerimizi her zaman iyi tutan bir yol izledik. Bu hizmetlerimizi 31 Mart'tan sonra hız kesmeden sürdüreceğimize inancımız tamdır” dedi.