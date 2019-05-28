Mersin GİAD üyeleri kimsesiz çocuklarla iftar yaptı

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) üyeleri, Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 300 çocuk ve yardıma muhtaç ailelerle iftar programında buluştu.

Mersin GİAD üyeleri, geleneksel hale getirilen iftar programında bu yıl garsonluk yaptılar. Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı.

Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 300 çocuk ve yardıma muhtaç ailelere verilen iftar yemeğinde çocukları kapıda karşılayan dernek üyeleri, onları yerlerine oturttuktan sonra yemek servisini kendileri yaptılar.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Üyelerimize Ramazan ayının bizlere verdiği ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu yıl ilk kez bir okul bahçesinde iftar organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Ama görüyorum ki, geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz iftar yemeklerine göre üyelerimiz çok daha mutlu. Bundan sonraki iftar programlarımızı da bu şekilde genişleterek devam ettirme kararı aldık. Burada her biri işlerinde çok başarılı iş adamları, çocuklarımıza hizmet ettikçe aldıkları haz gözlerinden okundu. Hepimiz el birliği ile hatta eşlerimiz ve çocuklarımızla onlara hizmet ettik. Yemeklerimizi birlikte yedik, sohbetlerine ortak olduk, birlikte oyunlar oynadık. Bence derneğimizin bu yıl yaptığı en önemli etkinliklerden birisi çocuklarımız ile birlikte yediğimiz bu iftar yemeğiydi" dedi.