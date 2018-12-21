Mersin GİAD üyeleri öğrenciler ile bir araya geldi

Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ve beraberindeki heyet, öğrencilere mesleklerini anlatarak iş dünyasındaki tecrübelerini aktardı. Birçok öğrencinin meslek seçimi yapmasında toplum baskısının ön plana çıktığını belirten İzol, "Öğrencilerimiz meslek seçimi veya üniversite tercihi yaparken genellikle ailelerin tercihlerini uygulamak zorunda kalıyorlar. Bu tutum öğrencilerin sevmedikleri işi yapacakları için mesleki hayatlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik meslek seçimi yapması, onların kendilerine olan güvenlerini artırarak başarıyı yakalamalarını sağlayacaktır" dedi.

"Meslek seçimi yaparken mutlu olacağınız alanlara yönelin"

Mersin GİAD üyesi Sibel Karataş ise kendi mesleğini öğrencilere tanıtarak, mesleğinde yaşadığı olumlu ve olumsuz gelişmeleri aktardı. Karataş, kendi hayatından örnek vererek öğrencilerin meslek seçimi yaparken mutlu olacakları alanlara yönlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Mutlu olduğunuz mesleği yapıyorsanız bir gün bile çalışmamış olursunuz. Meslek seçiminin başlangıcı ortaokul çağıdır. Bireyin ortaokul çağında ilgi duyduğu alanlar yavaş yavaş ortaya çıkar, lise ve üniversite eğitimlerini de bu alanlar üzerine alır. Dolayısıyla lise ve üniversitede sevdiği alanda eğitim alan bir öğrencinin mesleğinde başarısız olması söz konusu olmaz. Burada anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Öğrencileri sevmedikleri ve istemedikleri meslek dallarına yönlendirmek onların mesleki hayatlarını olumsuz yönde etkileyecektir" ifadelerini kullandı.