Mersin GİAD üyeleri, öğrencilere inşaat sektörünü anlattı

Mersin GİAD'ın her ay düzenlediği ‘Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında, Mersin'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren dernek üyeleri Cihan Bozyel ve Sergün Güray Ateş, Kültür Koleji öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı. Öğrencileri meslek seçimleri konusunda bilgilendirmek adına düzenlenen etkinlikte, inşaat işinin ciddiyet ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Cihan Bozyel, “İnşaat sektörü sorumluluk, titizlik ve ciddiyet gerektiren bir sektördür. Eğer işinizi titiz yürütmezseniz ciddi kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için inşaat sektöründe her zaman önce iş güvenliği sağlanması gerekiyor. İnşaat sektörü birçok dalı olan bir sektördür. Mimar, iç mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, yapı malzemeleri gibi birçok alanda faaliyetini sürdüren geniş yelpazeye sahip bir sektördür” dedi.

Öğrencilere mühendislik ile ilgili bilgiler veren İnşaat Mühendisi Sergün Güray Ateş ise “İnşaat mühendisliği dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yapı inşa eden bir meslektir. Aslında aklınıza gelen her şeyi inşa eden kimsedir. İnşaat mühendisliği çok geniş alanlara yayılmış bir meslektir. Bunun için de bu alanlardan birini seçerek o alanda yüksek lisans eğitimi alarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin GİAD üyeleri öğrencilerin sorularını cevapladı.