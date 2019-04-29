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Mersin GİAD'dan Başkan Özyiğit'e ziyaret

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 yerel seçimleri sonrasında Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu. Yenişehir bölgesinin Mersin'de sosyal hayatın kalbi olduğunu belirten Başkan İzol, “Sayın Abdullah Özyiğit ile birlikte Yenişehir'de yeni bir dönem başlıyor. Genç ve vizyonu yüksek bir isim olan Sayın Özyiğit'in Mersin'in çıkarlarını gözeteceğinden ve iş dünyası ile uyum içerisinde olacağından şüphemiz yoktur. Abdullah Özyiğit'in başkanlığını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.


Mersin'de yerel yönetimlerin uyum içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan İzol, “Mersin, her alanda potansiyeli yüksek bir kenttir. Önemli olan bu potansiyelin gücünü ortaya çıkarmaktır. Mersin, birlik ve beraberlik yumağı içerisinde yönetilirse bu potansiyelin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bunun için de yerel yönetimler başta olmak üzere, kurum kuruluşlar, odalar ve derneklerin birbiri ile uyum içerisinde olması gerekiyor” diye konuştu.

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