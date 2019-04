Mersin GİAD'ın konuğu Sabri Tekli oldu

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli'nin konuşmacı olarak katıldığı üyeler arası kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol'un ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin yanı sıra Mersin GİAD Kurucu Başkanı Mehmet Karalar ile Mersin GİAD Yönetimi ve üyeleri katıldı.

“Güçlerinizi birleştirerek istihdama ve yatırıma katkı sunun”

Tekli, toplantıda, yatırım yapmak isteyen iş insanlarına MTOSB'nin yatırım planlarını anlattı. Sanayi alanında hükümetin sağladığı yatırım destek ve teşvik paketleri konusunda iş dünyasını bilgilendiren Tekli, “Sanayi alanında yatırım faaliyetleri geliştirmek isteyen iş insanlarımıza devletimizin çok ciddi destekleri var. Bu desteklerden faydalanarak yatırım yapmak isteyenlere MTOSB'nin kapıları her zaman açık. Karma OSB olan bölgemiz her türlü yatırıma müsait durumdadır. Bizler iş dünyası olarak yatırımlarımızı hızlandırarak, üretimi sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bölgemizde üretim yapan ve her geçen yıl ciddi oranda büyüme gösteren önemli firmalarımız var. Yurt dışından gelip bölgemizde yatırım yaparak bizim eksiklerimizi bize gösteren birçok firma var. Bu eksikleri tespit edip, üretimi bizim yapmamız gerekiyor. Genç iş insanlarına en önemli tavsiyem güç birliği yapmaları. Güçlerinizi birleştirerek istihdama ve yatırıma katkı sunun” dedi.

Türkiye'nin özellikle sanayi 4.0 ve dijital sanayi alanlarında geliştiğini belirten Tekli, “Türkiye'de sanayi alanları büyük bir gelişim gösteriyor. Özellikle dijital ve sanayi 4.0 alanlarında ciddi bir hareket yaşanıyor. Son olarak bölgemizde temelini attığımız Model Fabrika bunun en açık göstergesidir. Üretimin daha sürdürülebilir olması ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurma adına ortaya çıkan model fabrikalarda sistem eğitim ve uygulamaya dayalıdır. Makinaların işleyişinden fabrikaların yönetimine kadar birçok alanda eğitim verecek olan model fabrikalar, geleceğin sanayi alanına ışık tutan bir projedir. Bizler de bunun bilinci ile hareket ederek, dijitalleşen dünyanın şartlarına ayak uydurmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Mersin GİAD olarak, üyelerimizle birlikte yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz”

200'ü aşkın üyeleri ile birlikte yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Mersin GİAD Başkanı İzol da konuşmacı olarak katılan MTOSB Başkanı Tekli'ye, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. Sanayinin ülke ekonomisi için olmazsa olmaz yatırım alanı olduğunu vurgulayan İzol, “Mersin, sanayi ve yatırım faaliyetleri açısından sürekli kendini geliştiren, potansiyeli yüksek bir şehirdir. Sanayi alanında 3. ve 4. Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete başlaması ile birlikte ciddi oranda bir üretim akışı ve istihdam artışı sağlanacaktır. Model Fabrikaların bir örneğinin de MTOSB'de olması kentimiz için büyük bir şanstır. Bizler Mersin GİAD olarak, üyelerimizle birlikte yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mersin'in gelişmesi ve kalkınması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.