Mersin GSK Kadın Voleybol takımı ilk haftayı galibiyetle kapattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1.
Ligi'ne hızlı başladı. Kadın Voleybol Ekibi, ligin ilk haftasında oynadığı maçta ilk galibiyetini aldı.
2021-2022 Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nü evinde ağırlayan GSK Kadın Voleybol Takımı, 3-2'lik galibiyetle sahadan mutlu ayrıldı. Ligin ilk haftasında oynadığı karşılaşmada 5 setin sonunda 3-2 galip olan Kadın Voleybol Ekibi, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı.