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Mersin Hali her gün dezenfekte ediliyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Toptancı Hal Kompleksinde önlemleri ve denetimleri artırdı.

Ekipler, her gün yüzlerce ton meyve ve sebzenin işlendiği, Türkiye'nin dört bir yanına meyve ve sebze gönderen Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinde günlük dezenfekte çalışması yapıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün yüzlerce ton meyve ve sebzenin işlendiği, on binlerce insanın girip çıktığı Toptancı Hal Kompleksine özel bir dezenfeksiyon ve temizlik programı hazırlandı. Bu kapsamda, bin 500 iş yerinin dezenfeksiyon işlemi yapıldı, ortak kullanım alanlarında ise çalışmalar her gün devam ediyor.


Ekipler, hal işletmecileri ve çalışanlarının da görüşlerini alarak hazırladıkları çalışma programı kapsamında tüm komisyoncu dükkanlarını, ardiyeleri, depoları, yazıhaneleri, paketleme ve işleme tesislerini dezenfekte ediyor. Ekipler, ayrıca yemekhaneler, ibadethaneler, lokantalar, çay ocakları, toplantı salonları, idari binalar gibi toplu kullanım alanlarının da dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Hal çalışanlarına ve işletmecilere ayrıca korona virüs tedbirleri hakkında bilgi veriliyor.



Hale girenlerin ateşi ölçülüyor


Ekipler ayrıca Toptancı Halinin araç ve yaya girişlerinin yapıldığı ana kapısında da ateş ölçümü yapıyor. Zabıta desteğiyle hale giren tüm araç ve yayaları kontrol noktasında durduran sağlık ekipleri, giriş yapan herkesin ateşini dijital cihaz ile ölçüyor. Ateşi normalin üzerinde seyredenler uyarılıyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Hale günlük yaklaşık 5 bin araç giriş yapıyor.



Hal, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılamaya devam ediyor


Büyükşehir açıklamasında, “Korona virüs salgınına karşı ‘Evde Kal' çağrısına yurttaşların büyük kısmı uyuyor ve salgınla mücadelenin daha etkili yürütülmesine destek veriyor. Ancak her gün çalışmak zorunda olan meslekler de var. Bunların başında da meyve ve sebze işlemecileri, toptancıları ve sevkiyatçıları geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi, senelerdir olduğu gibi bu zor günlerde de Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılamaya devam ediyor” denildi.

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