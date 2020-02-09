Mersin Halinde çalışan kadınların çocukları için kreş hizmeti

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan kreşlerin ilki Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi içerisinde tamamlanırken, hal içindeki kreş Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kreşi olma özelliğini taşıyor ve çalışmaları hızla devam ediyor. Duvarlarına renkli, şirin ve eğlenceli figürlerin resmedildiği kreş, kadın öğretmenlerin emekleri ile güzelleşiyor.

“Kreş sayımızı hızla arttırmak istiyoruz” demişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldikten hemen sonra, kreş sayısını arttırmaya yönelik sözlerine atıfta bulunularak, "Orada çok sayıda kadın sebze-meyve ambalajı işinde çalışıyor ve gelirleri düşük insanlar. İmkanlarımızı zorlayarak Mersin'de kreş sayısını, mümkün olan en yüksek sayıya çıkaracağız. Bizim için eğitim ve kreş çok önemli. Anne işe gidiyor, evde çocuğunu bırakıyor. Kendi işte ama aklı çocuğunda. Onun yaşadığı stresi bir düşünün. Biz belediye olarak düşünmek zorundayız. Bu sebeple kreş sayımızı hızla arttırmak istiyoruz” dediği hatırlatıldı.

Başkan Seçer'in de söz verdiği gibi, öncelikle halde çalışan kadınların çocuklarına hizmet vermeyi amaçlayan kreş ile kadınların işlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Kreşte kullanılacak tüm sandalye, masa ve ahşap eşyalar, geri dönüşüm ahşaplardan yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı marangozhanesinde imal edilen malzemeler, kadın öğretmenler tarafından tek tek boyanıyor ve süsleniyor. Büyükşehir Belediyesinin genç öğretmenleri ve dinamik kadrosu ile öğrenciler için elverişli ortamlar hazırlanıyor. 36 ay ile 60 ay arasındaki çocuklara hizmet verecek kreşte, dalında kendini geliştirmiş okul öncesi öğretmenler tarafından çocuklara eğitim verilecek.