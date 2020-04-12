Mersin Halk Ekmek Fabrikası, üretim kapasitesini 75 bine çıkardı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm market ve bakkalların kapalı olduğu günde, Mersinliler ekmeğine MER-EK büfelerinden sorunsuz bir şekilde ulaşırken, dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde, 14 bin 700 ekmek vatandaşın ayağına kadar götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için ekmek üretim kapasitesini yarı yarıya artırarak 50 binden 75 bine çıkardı. MER-EK kentin farklı noktalarında bulunan 38 büfesine, yasağın başladığı sabah sorunsuz bir şekilde binlerce ekmek ulaştırdı.