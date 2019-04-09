Mersin İl Emniyet Müdürü Şahne'den Vali Su'ya ziyaret

MERSİN (İHA) – Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Polis Haftası kapsamında teşkilat mensubu polislerle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Şahne'nin, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya ve teşkilat mensupları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Su konuklarını makamında ağırladı.

Kutlama programı çerçevesinde gerçekleşen kabulde konuşan Su, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk Polis Teşkilatının bilgi birikimini modern çağın imkanlarıyla birleştirdiğini ve kendini sürekli geliştirdiğini belirten Su, Polis Teşkilatının dünyanın önde gelen polis teşkilatlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm polislerin Polis Haftasını kutladı. Su, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gaziler ve ailelerine sağlık ve mutluluk diledi.