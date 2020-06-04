Mersin İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri Genelgesi' doğrultusundaki çalışmalar ile ‘Göç Olayları' ele alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, kaymakamlar ve il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı ile diğer ilgililer katıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri Genelgesi' doğrultusundaki çalışmalar ile ‘Göç Olayları'nın ele alındığı toplantıda, Mersin genelinde alınan tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar ayrıntılarıyla değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinin birer sunum yaptığı toplantıda, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek, alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.