Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesinde yemek hizmeti verdi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yemek hizmeti verildi.

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler büyük bir felakete yol açarken, depremden zarar gören 10 ilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 10 binlerce kişinin yaralandığı depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Suphi Öner Öğretmenevi aracılıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yemek hizmeti verdi. 69 bin yemek dağıtımı yapan milli eğitim gönüllüleri, bugün de Hatay'a geçerek Mersin'in ilçelerindeki öğretmen evlerinin desteği ile hazırlanan yemek dağıtımını burada sürdürecek. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yemek ekibinin hafta boyunca deprem bölgesindeki depremzedelere yemek hizmeti vereceği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Ekiplerimiz Kahramanmaraş'ta on farklı noktada depremden etkilenen vatandaşlarımıza 69 bin kumanya ve yemek hizmeti sundu. Ekiplerimiz Hatay'a hareket edecek inşallah. Birliikte çok daha güçlüyüz" dedi.