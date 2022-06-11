Mersin İl Müftüsü Kondi için uğurlama programı düzenlendi

Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile il protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, “Her işin kendine göre zorlukları vardır. Bu zorlukları ancak işimizi severek yaparsak yenebiliriz ve başarı merdivenlerini tırmanabiliriz. Hocamız da gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli yerlerde çalışmış, nice insanların gönüllerine girmiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Din Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanan hocamız artık hizmetlerine ülke geneline yayarak devam edecektir. Şaban Kondi Hocamıza yaptıkları güzel hizmetler dolasıyla teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İl Müftüsü Şaban Kondi ise “Şehrimizdeki görevimize yaklaşık 4 yıl önce başladık. O günden itibaren güzel Mersin'in güzel insanlarıyla, idarecilerimizle, daire amirlerimizle bir vücudun organları gibi çalışmaya gayret ettik. Yapmış olduğumuz hizmetlerde, bu şehrin ortak kardeşliğine, birliğine, dinamizmine, kardeşliğimizin gelişmesine katkıda bulunma derdi içerisinde olduk. İlimizde güzel hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da birer konuşma yaptığı program, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.