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Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı korona virüse yakalandı

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı’nın korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'nın 12 Ocak 2021 tarihinde verdiği numune sonucu pozitif çıkmıştır. Bahçacı'ya rutin tedavi protokolü uygulanmakta olup tedavi süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.


Sinan Bahçacı'nın genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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