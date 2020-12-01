Mersin İl Sağlık Müdürü, kentteki Covid-19 vakalarına karşı halkı uyardı

Bahçacı, son günlerde artan Covid-19 vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış aylarının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye'de belirgin bir artış olduğunu fakat Mersin'deki artışın ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirten Bahçacı, "Sürecin en başından beri Sağlık Bakanımız ve sağlık otoriteleri vatandaşlarımızı maske, mesafe, temizlik konusunda her gün uyarıyor. Artık gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse özel sektör yetkilileri ile birlikte toplum olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bir kere daha söylemekte yarar var. Pandemiyle mücadele sadece sağlık çalışanlarının savaşıyla kazanılmaz. Bütün uyarılara rağmen son dönemde yaptığımız tespitlerde en önemli bulaş sebebi olarak ev ziyaretleri ve kalabalık ortamların olduğunu gördük. Ne olur ev ziyaretlerine ara verin. Kalabalık ortam oluşturmaktan kaçının. Maske, mesafe, temizlik kuralına uyun" dedi.

"Artık çok yorulduk, yıprandık"

Sağlık alt yapısı ve çalışanlarının da bir limiti olduğunu ifade eden Bahçacı, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarının da insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Bizler de kaçınılmaz olarak mücadele esnasında bu hastalığa yakalanıyoruz. Fakat iyileşir iyileşmez görevimizin başına dönüyoruz. Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında sağlık çalışanları ve idarecilerini yıpratmaya yönelik haberler yapıldığını görüyoruz. İlimizde bulunan kamu, üniversite ve özel hastanelerle birlikte mücadeleyi var gücümüzle sürdürüyoruz. Ama artık çok yorulduk, yıprandık. Sağlık tesislerimiz pandemi ile mücadele ederken bir yandan da rollerine uygun olarak diğer hastalarımıza yani diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi kronik hastalar, kanser hastaları, trafik kazaları, ani gelişen kalp krizi gibi vakalara da müdahale etmek durumundalar. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bu süreçte gerek hastanelerde gerek filyasyon için sahada fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza her bir vatandaşımızın borcu var. Bu borcu maske, mesafe, temizlik kuralına harfiyen riayet ederek ödeyebilirsiniz. 'Bana bir şey olmaz' mantığı ile hareket ettiğiniz takdirde sadece kendinizi değil başta sevdikleriniz olmak üzere herkesi tehlikeye attığınızın farkına varın."