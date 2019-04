Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere kelebek uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin'de son günlerde kentin her noktasına yayılan kelebekler, vatandaşlarda ilgi uyandırırken, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kelebeklerin tarımsal yapıya herhangi bir zararı olmadığını belirterek, çiftçileri uyardı.

Mersin, son bir haftadır adeta bir kelebek bahçesine döndü. Kentin her noktasına yayılan kelebekler, görsel bir şölen sunarken, ilgi odağı da oldu. Açık ya da kapalı alanlarda her an karşılaşılan kelebekler evlere kadar girdi. Bu kelebekler aynı zamanda insanlar için bir mutluluk kaynağı da oldu.

“Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur”

Öte yandan, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, resmi internet sitesinden bir duyuru yayınlayarak, çiftçileri bu kelebekler konusunda uyardı. Duyuruda, Mersin il genelinde son zamanlarda yoğun olarak kelebek popülasyonu görüldüğü ifade edilerek, bu kelebek türünün ‘diken kelebeği' olduğu ve ‘Vanessa-Cynthia cardui” olarak da bilindiği kaydedildi.

Diken Kelebeğinin kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerinden biri olduğu bilgisi verilen duyuruda, “Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür, göçmen kelebeklerdendir. Baharda kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ederler. Çayırlar, makilikler, orman alanlarında yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur” denildi.