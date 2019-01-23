Mersin İŞKUR, 2018'de 25 bin 832 kişiyi işe yerleştirdi

Mersin İŞKUR İl Müdürü Kutlu, yazılı bir açıklama yaparak 2018 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi. Mersin İŞKUR'da 2018 Aralık sonu itibariyle 148 kamu, 13 bin 446 özel sektör olmak üzere toplam 13 bin 594 kayıtlı iş yeri bulunduğunu ifade eden Kutlu, “Yine aynı dönemde kayıtlı işgücü sayısı 145 bin 19, kayıtlı işsiz sayısı ise 87 bin 332 kişidir. Aynı dönem itibariyle 116 kamu, 33 bin 265 özel sektör olmak üzere toplam 33 bin 381 adet açık iş ilanı alınmış olup, 25 bin 787 kişi özel sektörde, 45 kişi kamuda olmak üzere toplam 25 bin 832 kişi işe yerleştirilmiştir” dedi.

“İşgücü Uyum Programlarıyla ile işgücünün niteliğini arttırdık”

İl Müdürlüğünce, geçen yıl 131 meslek edindirme kursu açıldığını, bu kurslara 535'i erkek, bin 944'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 479 kişinin katıldığını dile getiren Kutlu, İşbaşı Eğitimi Programı kapsamında ise 2 bin 779 adet program açıldığını, bu programlardan 3 bin 886'i erkek, 4 bin 468'i kadın toplam 8 bin 354 kişinin faydalandığını kaydetti. Girişimcilik Programı kapsamında da 135 adet program açıldığını, bu programlara 3 bin 252 kişinin katıldığını belirten Kutlu, “Toplamda 3 bin 159 adet kurs ve program açılmış, 7 bin 679 erkek, 11 bin 527 kadın olmak üzere toplam 19 bin 206 kişi bunlardan faydalanmıştır. Öte yandan, iş arayan ve öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerini önemsiyoruz. Bu çerçevede, 2018 döneminde iş ve meslek danışmanlarımızca 21 bin 746 iş yeri ziyareti yapılırken, 157 bin 747 danışmanlık görüşmesi, 721 grup görüşmesi yapılarak özellikle ‘iş araştırması, meslek seçme, cv ve mülakat teknikleri' gibi konularda vatandaşlara destek olundu” ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Kutlu, kurum olarak işgücü piyasasına gelişen ve modern programlarla destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle işveren, iş arayan ve öğrencilere yönelik kurumsal hizmetlerde standartları yükselttiklerini ifade etti. 2018 yılında istatistiksel olarak kurum hedeflerini tutturduklarını belirten Kutlu, 2019 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ederek işgücü piyasasına desteklerini arttıracaklarını kaydetti.