İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin İŞKUR çocuk destek merkezinde meslek seçimi semineri düzenledi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, işverenlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik olarak meslek seçimi seminerleri ve iş gücü piyasası eğitimlerine devam ediyor.


Mersin İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor. Mersin çocuk destek merkezinde toplamda 10 öğrenciye yönelik düzenlenen seminerde meslek danışmanları, “meslek nedir, iş nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçları, mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR'un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim test bataryası” gibi konularda bilgilendirme yaptı.


Eğitim sonunda öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili soruları yanıtlanarak, öğrencilere meslek seçimine destek olmak amacıyla mesleki yönelim test bataryası online olarak uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.