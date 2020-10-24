Mersin İŞKUR İl Müdürlüğüne yeniden Mustafa Kutlu atandı

Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, 2009-2012 arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve 2012-2019 yılları arasında Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Kutlu, bir yıl aranın ardından Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevine getirildi. 2019 Mayıs ayından bu yana Şube Müdürü Halil Bozkurt'un vekaleten yürüttüğü İŞKUR İl Müdürlüğüne getirilen Kutlu, 19 Ekim 2020 tarihinde görevine başladı. Kadri Şaman MTSO Anadolu Teknik Lisesinin kurucu müdürü olarak da görev yapan, 2009'un başında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne geçen Kutlu, 2012 yılından itibaren Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü, 2019 yılından itibaren de Akdeniz Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı.

Atanmasının ardından çalışmaları hakkında açıklama yapan Kutlu, İŞKUR Mersin İl Müdürlüğünde Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur Hizmet Merkezi ile beraber 236 personel bulunduğunu, bunların büyük bir kısmını da iş ve meslek danışmanlarının oluşturduğunu söyledi. Kurumda istihdam garantili iş kurslarının yanında özürlülere, hükümlülere, eski hükümlülere yönelik kurslar, işbaşı eğitimi programı eğitimleriyle iş arayanların istihdam edilebilirliklerini arttırdıklarını ifade eden Kutlu, "Ayrıca, dezavantajlı gruplar dediğimiz iş bulamamış 19-55 yaş arası özellikle kadınlar, okuma-yazması olmayanlar veya ilkokul mezunu olanlara yönelik Toplum Yararına Çalışma Programımız var. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak da girişimcilik kursları var” dedi.

Mersin'de istihdamı arttırmak, var olan istihdamı korumak ve iş yerleri için personel maliyetlerini düşürmek amacıyla aktif ve pasif iş gücü politikaları kapsamında İŞKUR teşvik ve desteklerinin iş yerlerine duyurulmasına büyük önem verdiklerini belirten Kutlu, kurum olarak pandemi döneminde işverenlere yönelik olarak düzenlenecek online teşvik ve destek bilgilendirme toplantılarıyla bu desteklere erişimlerinin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

İş arayanlara yönelik kurum hizmetlerine de değinen Kutlu, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla İş Kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara, iş gücü piyasası ve firmaların işe alım süreçleri hakkında eğitimler vererek yol gösterdiğini dile getirdi. Kutlu, İş Kulübünün kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, öğrencilerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü yeni çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığı ifade etti.