Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor

İş yaşamına hazırlanan, üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin, iş arama sürecinde ihtiyaç duyacağı özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları ve benzeri başlıklarda uygulamalı eğitimler almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren iş kulüpleri, katılımcı adaylarının talepleri ile eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü tarafından online olarak üniversite öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında iş kulübü lideri Nilgün Deli tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra profesyonel insan kaynakları platformu üyesi elektro Turkcell insan kaynakları yetkilisi Tuğçe Gül Çevik tarafından öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatın nasıl yapıldığını deneyimlemesi ve iş hayatına bir adım önde başlaması amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere e-sertifika verildi.