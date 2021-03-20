Mersin İŞKUR İş Kulübünden turizm öğrencilerine iş arama eğitimi

Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, İş Kulübü, Mersin Üniversitesi Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde yürütülen eğitimler, küresel salgın nedeni ile alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor. İş yaşamına hazırlanan üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin, iş arama sürecinde ihtiyaç duyacağı özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları gibi başlıklarda uygulamalı eğitimler almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren İş Kulüpleri, katılımcı adaylarının talepleri ile eğitimlerini online olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından online olarak Mersin Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında İş Kulübü liderleri tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler veriliyor. Ayrıca, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu Üyesi Didem Zeten Avcı tarafından öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatın nasıl yapıldığını deneyimlemesi ve iş hayatına bir adım önde başlaması amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı. Toplamda 30 öğrencinin katıldığı eğitim sonunda öğrencilerin iş hayatına yönelik soruları cevaplandırıldı.