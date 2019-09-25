Mersin İŞKUR'dan iş arayan Suriyelilere eğitim

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, geçici koruma altındaki Suriyelilere, iş bulmalarında yardımcı olmak amacıyla 'İş Arama Becerileri' eğitim verdi.

Mersin İŞKUR İş Kulübü, dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerine; Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi ile Mersin İŞKUR işbirliğinde geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik verdiği işgücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor. Bu çerçevede, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğünce Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezinden yönlendirilen geçici koruma altındaki yabancılara yönelik olarak düzenlenen iş kulübü eğitimlerine katılan öğrencilere, eğitim sonunda katılım sertifikası verildi. Kulüp eğitimlerinde öğrencilere 24-25 Eylül tarihlerinde İŞKUR hizmetleri ve internet şubesi kullanımı, kendini ifade etme, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi.

Mersin İŞKUR Müdür Vekili Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamayla İş Kulübü çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İşsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla İş Kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığı ifade etti.