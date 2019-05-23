Mersin İŞKUR'dan, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, iş arayan ve işverenlerin yanında dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması, işgücü piyasasında istihdam edilmeleri ve kendi işlerini kurmalarına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek.

Mersin İŞKUR İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, proje başvurularının başladığını bildirdi. Bozkurt, kurum olarak özellikle engelli, eski hükümlü, kadınlar, gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupta yer alanların iş gücüne dahil olmaları amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı gibi hizmetleri sunduklarını belirtti. Engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve firmalara ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla her perşembe gününü engelli seçmelerine ayırdıklarını ifade eden Bozkurt, ayrıca engellilerin iş başvurularındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla iş ve meslek danışmanlarınca iş arama becerileri eğitimi vererek kurumsal olarak destek sunduklarını vurguladı.

Engelli vatandaşlara verdikleri hizmetin bununla sınırlı olmadığını kaydeden Bozkurt, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini belirtti. Bozkurt, desteklenecek projeleri şöyle açıkladı:

“Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler, korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler.”

Bozkurt, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerin, projelerini 14 Haziran 2019 tarihine kadar hazırlayıp Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü ile Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur Hizmet Merkezlerine ve bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebileceklerini sözlerine ekledi.