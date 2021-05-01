Mersin İŞKUR'dan Mersin Üniversitesi öğrencilerine seminer

Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin İŞKUR İş Kulübü ve Meslek Danışmanlığı işbirliğinde öğrencilere erişim ve eğitimler, küresel salgın nedeni ile alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor. Bu kapsamda, iş yaşamına hazırlanan üniversite öğrencisi ve üniversiteden yeni mezun olan Mersin Üniversitesi Sosyal Hizmetler Topluluğu üyelerine, Mersin Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Enes Salkın moderatörlüğünde, Mersin İŞKUR Meslek Danışmanı Kubilay Baransel tarafından ‘Sosyal Hizmetlerde Kariyer Planlaması ve Mezunların İstihdamı' başlıklı seminer verildi. Seminerde; bölüm istihdam alanlarının tanıtılması ve bölüm istihdam oranları, İŞKUR kamu ve özel sektör iş arama kanalları ve ilanlar için başvuru koşulları, iş yeri açmak isteyenler için girişimcilik eğitimleri ve KOSGEB hibeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

43 öğrencinin katıldığı eğitim sonunda öğrencilerin iş hayatına yönelik sorularını yanıtlayan Baransel, İş Kulübü eğitimleri hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Baransel, öğrencilere kulüp etkinliklerine katılım sağlamalarının iş arama süreçlerine katkı sağlayacağını belirterek, katılım için kulübe başvuru yapmalarının yeterli olduğunu söyledi.