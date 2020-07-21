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Mersin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.


Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde (İŞKUR) düzenlenen toplantı öncesinde kurumun yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Ali İhsan Su, yetkililerden bilgi alarak, müdürlük personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Su, daha sonra il müdürleri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yaptığı konuşmasında istihdamın ve mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Su, toplantıda alınacak kararların kent için hayırlı olmasını diledi.


2020 yılında açılan meslek edindirme kursları ve programları ile performans sonuçları hakkında bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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