Mersin İYİ Parti'de istifa depremi

Mersin'de aralarında kurucu İl Başkanı İbrahim Özel ile 2 milletvekili adayının da bulunduğu çok sayıda partili, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

İstifasını bir otelde düzenlenen toplantıda duyuran İYİ Partinin eski Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, partisinin 24 Haziran'daki genel seçimlerde belirlediği aday listelerini eleştirerek, "Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişiler listelere konuldu. Yola çıkanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konulmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum tabanı küstürdü. İttifakta CHP'nin yer alması, AK Parti'den gelecek oyları engelledi. 24 Haziran'da kimsenin ummadığı bir sonuç elde edildi, yani partimiz kaybetti. Geldiğimiz noktada İYİ Parti, CHP, HDP safında bu millete fayda sağlanamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız" dedi.

Başta samimi, temiz ve gayretli insanlardan oluşan bu ailenin son süreç içerisinde defalarca haysiyet ve onurunun zedelendiğini söyleyen Özel, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de birlik ve beraberliğini birkaç taşeron siyasi figür üzerinden bozmayı kendilerine vazife edinmiştir. Her yerde olduğu gibi Mersin'de de kendilerine küçük ekipler çıkarmaya gayret ettiler. İnsanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sonuçta Mersin'i kendi gelecek arzularına ve heveslerine pespaye ettiler. Mersin'de bizzat hanımefendinin namusuna saldırıldığında kendisini siper edenler bugün yerlerde yatarken, hanımefendiye saldıranlar, 'FETÖ'cü, paralelci' diyenler, kendisini siper eden o dava erlerinin üzerine basarak Meral Akşener ile yan yanadır" diye konuştu.

Özel, konuşmasının sonunda tüm bu nedenlerden dolayı mensubu bulunduğu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Odundan beslenen kurda partiyi teslim etti"

Haziran seçimlerinde partisi tarafından Mersin'de 6. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen Hasan Doydu ise, partiye giren kurdun ağacın çınar olmasının önüne geçtiğini söyledi. Böylelikle partilerinin her geçen gün kan kaybettiğini savunan Doydu, "Bunun müsebbipleri Genel Başkan Meral Akşener'i evine gönderenlerle aynı aktörler veya merkezlerdir. Genel Başkan, sözde ikna edilmesiyle yapılan olağanüstü kongrede kendisini bu duruma düşürenleri artık eli çok daha güçlü ve temizleyecekken aksine onları baş tacı yaparak en kritik karar mekanizmalarını onların insafına bırakmıştır. Bugün ülkedeki en temel sorun demokrasidir. Ancak bizim toplum lider iradesi, dirayeti ve toplamı üzerinden tercih yapmaktadır. Genel Başkan, partinin ve hareketin lideri olmaktan imtina ederek, ağacı yiyip bitiren kurdu çekip atması gerekirken, odundan beslenen kurda kendisini ve partiyi teslim etmiştir. Böylelikle tüm umutlar seçim sonrası bitmiş, arkasından ilk yola çıkanları ortadan bırakmış, iyi kötü oy veren seçmenin iradesine de sahip çıkmak yerine evine kapanmasıyla inandırıcılığını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Hasan Doydu'nun yanı sıra bir diğer milletvekili adayı Ülkü Cengiz de açıklama yaparak istifasını duyurdu. Toplantıya istifa eden üyelerin yanı sıra yakınları da katıldı.